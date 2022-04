देशभर के धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा के लिए ऐसे करें आवेदन

देशभर के धार्मिक स्थलों की मुफ्त yatra के लिए ऐसे करें आवेदन, 13 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

नर्मदापुरम। मप्र सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना 2022 शुरू किया है। योजना के तहत अपै्रल से तीर्थ दर्शन yatra शुरू की जा रही है। योजना के तहत नर्मदापुरम के यात्रियों से 13 अप्रैल तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। तीर्थयात्रा द्वारका-सोमनाथ की कराई जाएगी तथा यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होकर 28 अप्रैल को समाप्त होगी। जिले को कुल 275 लोगो का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए तीर्थ दर्शन योजना 2022 का एक फार्म सभी नियमों का पालन करते हुए भरना होगा। इस एक आसान तरीके से आप देशभर के विभिन्न धार्मिक स्थलों की free यात्रा कर सकेंगे।

उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नोडल अधिकारी तीर्थ दर्शन नर्मदापुरम ने यह जानकारी देते हुए समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत साडा केंट पचमढ़ी को निर्देशित किया है कि वे योजना का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करे तथा प्रत्येक तीर्थयात्रियों से आवेदन के साथ यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनांतर्गत प्रथमवार आवेदन किया जा रहा है, इसके पूर्व मेरे द्वारा योजनांतर्गत यात्रा नही की गई है। तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्रो का परीक्षण करे कि शासन द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप ही आवेदन पत्र है तथा आवेदन पत्र पूर्णत: एवं सही भरे हैं। तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्रों को निर्धारित दिनांक तक साफ्टवेयर पर ऑनलाइन दर्ज करे।

Apply this way for free travel to religious places across the country