बदहाल बस स्टैंड : जगह-जगह लगे कूड़े के ढ़ेर, प्रतीक्षालय और नल के आसपास गंदगी

संभाग मुख्यालय का बस स्टैंड बदहाल, अव्यवस्थाओं की वजह से परेशान हो रहे यात्री

ग्राउंड रिपोर्ट...

संभाग मुख्यालय के बस स्टैंड का हाल बेहाल है। बस स्टैंड परिसर में जगह-जगह कूड़े करकट के ढ़ेर लगे हैं। यात्रियों के लिए आराम के लिए बनाए गए प्रतीक्षालय की दीवार पान गुटखा थूककर बदरंग कर दिए गए हैं। हालात यह हैं कि यात्रियों के पीने के लिए भी शुद्ध पेयजल का इंतजाम नहीं है। ऐसे में यहां आने-जाने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद बस स्टैंड से भोपाल, पिपरिया, इटारसी, बैतूल, नागपुर, सलकनपुर और हरदा आने-जाने वाली बसों का संचालन होता है। बस स्टैंड का कुछ समय पहले नगरपालिका ने रंग रोगन भी करवाया था, लेकिन देखरेख के अभाव में बस स्टैंड की हालत फिर खराब होती जा रही है। यात्री रूपेश राय, छात्रा मोनिका, पप्पु मालवीय ने बताया कि बस स्टैंड के प्रतीक्षालय की दीवारों पर गुटखा-पाउच थूककर गंदगी कर दी गई है। पूरे परिसर में बीड़ी और सिगरेट के टुकड़े पड़े रहते हैं। जिससे यहां बैठना भी मुश्किल हो रहा है।

