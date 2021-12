बिना आधार सीडिंग के हितग्राहियों को नहीं मिलेगा राशन

उचित मूल्य दुकानदारों के साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने ली समीक्षा बैठक

होशंगाबाद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आधार सीडिंग क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को जनपद पंचायत भवन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मीनाक्षी दुबे ने होशंगाबाद नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक ली।

बैठक में पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड सीडिंग शत प्रतिशत प्रविष्टि कराने को लेकर समीक्षा की गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मीनाक्षी दुबे ने उचित मूल्य दुकान से संलग्न परिवारों के सभी सदस्यों के आधार पीओएस मशीन में एंट्री करके सभी सदस्यों के बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन वितरण करते समय जो भी हितग्राही दुकान पर आता है, उनका पहले पीओएस मशीन में ईकेवायसी करें। इसके बाद राशन दिया जाए। पीओएस मशीन में परिवार के सदस्य के मोबाईल नंबर अपडेट भी किए जाएं। उन्होंनेे कहा कि ईकेवायसी मे लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीताराम शर्मा द्वारा विक्रेताओं को ईकेवायसी करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। यह भी कहा गया कि जिन हितग्राहियों का आधार नंबर गलत दर्ज है, उनमें सुधार किया जाए।

Beneficiaries will not get ration without Aadhar seeding