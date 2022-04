Breaking : सफर से पहले जानें कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द

मरम्मत व अपग्रेडेशन का चल रहा काम, रेलवे ने रद्द की ट्रेनें

इटारसी। शादियां और ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की वजह से इन दिनों ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ चल रही है। ऐसे में मरम्मत व अपग्रेडेशन की वजह से रेलवे ने इटारसी स्टेशन से आने-जाने वाली आठ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। रेलवे ने परिचालन से संबंधित अनुरक्षण और अपग्रेडेशन के चलते कुछ ट्रेनें रद्द कर दी हैं। रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडलों में रेल परिचालन से संबंधित अपग्रेडेशन कार्य किए जा रहे हैं। जिसकी वजह से भोपाल मंडल से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को निर्धारित तिथियों में प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

