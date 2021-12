कार सवार सेवानिवृत्त कर्मचारी का सड़क पर गिरा रुपए से भरा बैग, युवक ने लौटाकर दिया इमानदारी का परिचय

सीसीटीवी कैमरे की मदद से कोतवाली पुलिस ने गुम हुए रुपए ढूंढे

होशंगाबाद। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिटायर्ड कर्मचारी के सड़क पर गिरे 85 हजार रुपए 36 घंटे में ढूंढ निकाले। शनि महाराज के नाम से दान मांगने वाले युवक अर्जुन राव निवासी पिपरिया को 85 हजार रुपए सड़क पर मिले थे। रविवार रात 10.30 बजे दान मांगने वाले युवक अर्जुन ने कोतवाली थाने आकर टीआई संतोष सिंह चौहान के समक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके रुपए लौटाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी कन्हैयालाल रैकवार ने युवक और पुलिस को धन्यवाद दिया।

टीआई संतोष सिंह चौहान ने बताया वन विभाग से रिटायर्ड कन्हैयालाल रैकवार होशंगाबाद आइटीआइ के रहने वाले हैं। उनके बेटे का भोपाल में मकान बन रहा है। शनिवार को वे पत्नी के साथ रुपए देने कार से भोपाल जा रहे थे। घर से निकलने के बाद होशंगाबाद में ही हरियाली के पास वे गाड़ी से उतरकर नाश्ता लेने गए। इसी बीच उनकी पेंट की जेब से रुपए से भरा थैला सड़क किनारे गिर गया। जिसकी उन्हें भनक भी नहीं लगी। वे कार में सवार होकर भोपाल रवाना हो गए। रास्ते में जेब में थैली नहीं होने से उन्होंने वापस आकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को हरियाली के पास गाड़ी से उतरने की घटना बताई। पुलिस ने हरियाली के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे। जिसमें जेब से रुपए गिरते और एक युवक को बाद में रुपए की थैली उठाते देखा गया। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की और अर्जुन राव पिपरिया के रुप में उसकी पहचान हुई। पुलिस ने अर्जुन राव से रुपए के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हां रुपए भरी थैली सड़क पर मिली थी। रात में उसने कोतवाली थाने में रुपए वापस कर ईमानदारी का परिचय दिया।





Car-riding retired employee's bag full of money fell on the road, the young man returned and showed honesty