नागरिक आपूर्ति निगम नहीं कर रहा सोसाइटियों का भुगतान, सहकारिता मंत्री के पास पहुंचा मामला

कमीशन और मजदूरी के नहीं मिले 14 करोड़ रुपए, समर्थन मूल्य पर खरीदी से इंकार





नर्मदापुरम

समर्थन मूल्य पर पिछले साल गेहूं खरीदने वाली 290 सहकारी सोसाइटियों का 14 करोड़ रुपए कमीशन और मजदूरी का भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम नहीं कर रहा है। मामले में सोसाइटी कर्मचारियों के एक दल ने भोपाल जाकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से मुलाकात कर उन्हें मामले से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा है। जिसमें सोसाइटी कर्मचारियों ने एक सप्ताह में कमीशन और मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी नहीं करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सोसाइटी कर्मचारियों ने नर्मदापुरम के जिला पंचायत में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर दिया था।

Civil Supplies Corporation is not paying the societies