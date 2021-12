गड़बड़ी करने वाली समितियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के कलेक्टर ने दिए निर्देश

पंचायत निर्वाचन अंतर्गत व्यवस्थित संविक्षा, रेण्डामाइजेशन और कमीशनिंग की कार्यवाही करने दिए निर्देश

होशंगाबाद

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन अंतर्गत प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की व्यवस्थित संविक्षा के साथ ही ईवीएम मशीन के रेण्डामाइजेशन और कमीशनिंग की कार्रवाई की जाए। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

धान उपार्जन की समीक्षा कर कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम एवं उपार्जन संबंधी अधिकारी धान खरीदी कार्य की सघन मॉनिटरिंग करें। खरीदी कार्य में गड़बड़ी करने वाली समितियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खरीदी कार्य में धान की मानक गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। खरीदी केंद्र समय पर खुलें। परिवहन एवं भंडारण का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक अनिल तंतुवाय ने बताया कि अभी तक 6584 किसानों से 68432 मीट्रिक धान खरीदी की जा चुकी हैं, जिसमें से 58860 मीट्रिक टन धान का परिवहन भी हो गया है। बैठक में बताया गया कि नामांकन की जांच 21 दिसंबर को की जाएगी। 23 दिसंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापिसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 23 दिसंबर को ही अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रतीकों का आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

Collector gave instructions for strict action against the erring committees