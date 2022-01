निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और गौशालाओं का सुव्यवस्थित संचालन करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

होशंगाबाद। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रगतिरत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किया जाए। अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करें। मनरेगा व अन्य योजनाओं के वर्ष 2018-19 के अपूर्ण कार्यों को इस माह पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने समस्त जनपद सीईओ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। मंगलवार को कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित निर्माण कार्य एवं योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम सहित सभी जनपद सीईओ एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Collector gave instructions for timely completion of construction works and systematic operation of Gaushalas