बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की सैंपलिंग करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाए

होशंगाबाद। जिले के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से सैंपलिंग की जाए। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी एसडीएम एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए, कोविड की स्थिति, टीकाकरण, उपार्जन आदि विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की।

कलेक्टर ने कहा कि आरटीओ, बस संचालकों और स्टेशन प्रबंधकों की बैठक आयोजित कर कार्ययोजना बनाएं और यात्रियों की सैंपलिंग और थर्मल स्क्रीनिंग की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका की संयुक्त टीम निरंतर शहर का भ्रमण कर लोगों को मास्क के उपयोग के लिए प्रेरित करने के साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही भी करें। नगरपालिका द्वारा माइकिंग के माध्यम से भी नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों का पालन करने तथा कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आदित्य रिछारिया एवं वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम व अन्य अधिकारी शामिल रहे।

Collector gave instructions to do sampling of passengers coming from outside states