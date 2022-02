कलेक्टर ने कहा- शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं

रैपिड रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करने और संक्रमित मरीजों के घर को व्यवस्थित कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए निर्देश

होशंगाबाद।

जिले में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जाए। साथ ही पंचायत सचिव, पटवारी ,रोजगार सहायक के माध्यम से आधार त्रुटि सुधार का कार्य भी करें। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को दिए।

बैठक में कलेक्टर ने 15 से 17 वर्ष आयु के बच्चों के टीकाकरण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि अभी तक जिले में 82 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण कार्य पूर्ण हो गया है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि जनपद एवं नगरपालिका के अमले के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कर स्कूल में अध्ययनरत एवं शाला त्यागी बच्चों का 100 फीसदी टीकाकरण पूर्ण कराएं।

कलेक्टर ने बैठक में कोविड की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर निर्देशित किया कि सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय करें तथा पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के घर को व्यवस्थित कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने बैठक में सभी एसडीएम एवं जिला माइनिंग अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्रवाई की समीक्षा कर प्लांट का कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश एमपीयूडीसी को दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विमुक्त घुमक्कड़, अद्र्ध घुमक्कड़ जातियों का सर्वे कर उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्राप्त किए जाएं। बैठक में कलेक्टर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों को समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि जिले में 24 जनवरी को प्रात: 9 बजे गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित रेवा सुमन अगरबत्ती बेहतर मार्केटिंग की जाए। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों की समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने निर्देश दिए।

Collector said - Make Ayushman cards of eligible beneficiaries by organizing camps