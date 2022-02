pm और cm की योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर, फिर भी नहीं मिली राहत

पीएम और सीएम की योजनाओं में जुड़ी शिकायतों पर नहीं हो रही सुनवाई

नर्मदापुरम

pm और cm की योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में करने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मामला नगरीय प्रशासन विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से जुड़ा है। 1 जुलाई 2021 से 9 फरवरी 2022 तक जिले भर से सीएम हेल्पलाइन में 4329 शिकायतें की गई हैं। इनमें 556 शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ है। पीएम और सीएम से जुड़ी योजनाओं में सबसे ज्यादा पीएम आवास से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई है।

Complaints related to PM's and CM's schemes on CM Helpline