कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने वाले बोफोर्स का किया प्रदर्शन

सामरिक शक्ति : सीपीई में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी, मैदान पर लोगों ने देखा सैन्य शक्ति का नजारा

होशंगाबाद

केंद्रीय परीक्षण संस्थान परिसर (सीपीइ) इटारसी में शनिवार को रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के दौरान लोगों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बोफोर्स की ताकत को करीब से देखा। बोफोर्स का डिस्प्ले ड्रील एवं मोक फायरिंग किया गया। बोफोर्स की शक्ति देख स्कूली बच्चों और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रदर्शनी के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि कारगिल युद्ध में १६ हजार फीट की ऊंचाई में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में बोफोर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसकी मारक क्षमता ३० किमी है। यह भी बताया गया कि बोफोर्स एफएच७७ पर ही आधारित डिजाइन पर अब भारत में धनुष गन का निर्माण गन गैरिज फैक्ट्री जबलपुर में किया जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान मेजर जनरल एसएस राजन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी गुरुकरण सिंह, जनरल मैनेजर पॉवरग्रिड दिनेश कुमार नायर, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, विधायक डा. सीतासरन शर्मा मौजूद थे। मेजर जनरल एसएस राजन ने कहा कि आधुनिकीकरण के साथ ही सीपीइ इटारसी देश के लिए बनने वाले उपकरणों को तैयार करने में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

Demonstration of Bofors which defeated Pakistani army in Kargil war