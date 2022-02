एक रूट की बसों में अलग-अलग किराया : चार्टर्ड में 25 व निजी में 30 रुपए, रात में दोगुना तक वसूली

नर्मदापुरम से इटारसी के बीच चल रही निजी बसों में हो रही अधिक किराया वसूली



नर्मदापुरम

एक ही रूट की अलग-अलग बसों में अलग-अलग किराया वसूला जा रहा है। मामला नर्मदापुरम और इटारसी के बीच दौड़ रही बसों का है। नर्मदापुरम से इटारसी के बीच चल रही निजी बसों में 30 रुपए प्रति यात्री किराया वसूला जा रहा है, जबकि इसी रूट पर चलने वाली चार्टर्ड बसों में किराया 25 रुपए है।

निजी बसों में इटारसी से नर्मदापुरम तक आने-जाने वालों से 20 किमी सफर करने के एवज में 30 रुपए किराया लिया जा रहा है। इटारसी से नर्मदापुरम की दूरी 20 किमी है। नियमानुसार 1.25 रुपए प्रति किमी किराया लेने का प्रावधान है। इसके अनुसार इस रूट पर दूरी के मुताबिक किराया 25 रुपए लिया जाना चाहिए। बावजूद इसके बसों में मनमाना किराया लिया जा रहा है।

Different fare in buses of one route, 25 rupees in chartered and 30 rupees in private, recovery up to double in night