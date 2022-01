बागुड़ को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, कुल्हाड़ी से युवक पर हमला, मौत

बुजुर्ग ने पड़ोसी युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या

सिवनी मालवा। ग्राम कोठरा में सोमवार की सुबह कांटे की बागुड़ करने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने पड़ोसी अनिल रघुवंशी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शिवपुर पुलिस ग्राम कोठरा पहुंची। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

वारदात के बाद एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर एफएसएल टीम को बुलवाकर साक्ष्य एकत्रित करवाए। पुलिस ने बताया कि मृतक का खला गणेश गुर्जर के घर के बाजू में था। पूर्व में भी कई बार आपस में इनके बीच विवाद हो चुका है। सोमवार सुबह अनिल रघुवंशी अपने खले में आया, तभी पड़ोसी गणेश गुर्जर ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि आरोपी गणेश गुर्जर ने कुल्हाड़ी से अनिल रघुवंशी के पेट और कमर पर वार किया। जिससे अनिल की मौत हो गई। शिवपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Dispute between two parties regarding Bagur, attack on youth with ax, death