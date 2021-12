पोर्टल में गड़बड़ी, धान बेच चुके ४२६० किसानों का करीब ९ करोड़ रुपए अटका

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में तकनीकि गड़बड़ी का खामियाजा भुगत रहे किसान





मनोज कुंडू. होशंगाबाद

पोर्टल में तकनीकि गड़बड़ी की वजह से समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके जिले के ४ हजार २६० किसानों का ८ करोड़ ९८ लाख ६६ हजार ६२० रुपए अटक गया है। जिले में २९ नवंबर से ८१ खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू की गई थी। अब तक जिले के सभी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर ४६ हजार ३२३ मीट्रिक टन धान खरीदा गया। हालात यह हैं कि अव्यवस्थाओं के चलते इनमें से २७ हजार३६९ मीट्रिक टन धान का ही परिवहन किया गया है। परिवहन की सुस्त रफ्तार की वजह से खरीदी केंद्रों में अनाज से भरी बोरियों के ढ़ेर लगे हैं। इधर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को धान खरीदी कार्य की समीक्षा कर खरीदी केंद्रों की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश उपार्जन संबंधी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नापतौल विभाग के माध्यम से सभी केंद्रों पर व्यवस्थित तुलाई के लिए तौल कांटों की जांच कराई जाए।

Disturbances in the portal, about 9 crore rupees of 4260 farmers who have sold paddy are stuck