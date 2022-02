घर-घर जाकर मॉनीटरिंग, परिजनों की हुई काउंसलिंग, नतीजा जिले के 1393 अति कुपोषित बच्चों में से 975 स्वस्थ

आदिवासी ब्लॉक केसला में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा सबसे ज्यादा

नर्मदापुरम। आंगनबाडिय़ों में पोषण आहार और गर्भवती महिलाओं की मॉनीटरिंग के बावजूद जिले में हर साल एक हजार से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2020 में जिले में 1 हजार 393 बच्चे अति कुपोषित पाए गए थे। जिनमें से वर्तमान में 155 बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में बचे हैं। जबकि 263 की सेहत में सुधार होने की वजह से वे अति कुपोषण की श्रेणी से निकलकर कुपोषित की श्रेणी में आए हैं। बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी अति कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने का टारगेट कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया था। जिसके बाद अति कुपोषित बच्चों के घर-घर जाकर भेंट की गई और उनके माता-पिता की काउंसलिंग कर पोषण आहार की जानकारी दी गई। नतीजतन जिले में अति कुपोषित बच्चों में से 70 फीसदी अब स्वस्थ हो गए हैं।

Door-to-door monitoring, counseling of family members, result out of 1393 highly malnourished children in the district, 975 are healthy