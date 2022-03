रूस-यूक्रेन युद्ध का असर : जानिए विदेश कैसे और कहां से जा रहा गेहूं!

देश विदेश में बढ़ी गेंहू की मांग, अनाज भेजने रेलवे से व्यापारियों ने मांगे 128 रैक

मनोज कुंडू. नर्मदापुरम

रूस-यूक्रेन में युद्ध के कारण देश-विदेशों में गेहूं की मांग बढ़ रही है। बंदरगाह तक anaj पहुंचाने के लिए व्यापारी रेलवे से malgadi के रैक की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रैक नहीं मिल रहे हैं। भोपाल रेल मंडल के बानापुरा, इटारसी, पिपरिया और हरदा में व्यापारियों ने रेलवे से पिछले एक सप्ताह में 128 रैक की मांग की है। जिसमें से बानापुरा में पांच दिन बाद सोमवार को एक रैक मिला है। जिसमें गेहूं लोडिंग का काम चल रहा है। गेहूं से भरी यह मालगाड़ी निर्यात के लिए गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित गांधीधाम-कांडला बंदरगाह भेजा जा रहा है। इसी तरह इटारसी रेलवे मालगोदाम में 22, पिपरिया में 25, बानापुरा में 35 और हरदा में सबसे ज्यादा 46 रैक (मालगाड़ी) की मांग की गई है।

