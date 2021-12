उत्तर भारत में बर्फबारी का असर : जिले में पांच साल बाद तापमान ७.३ डिग्री दर्ज

रात में आसमान साफ होने से लगातार गिर रहा पारा

होशंगाबाद

उत्तर भारत में बर्फबारी से संभाग में लगातार पारा गिरता जा रहा है। सोमवार को हिल स्टेशन पचमढ़ी का तापमान -०.५ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले पचमढ़ी में सबसे कम तापमान वर्ष 2018 में -2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पचमढ़ी में घास के मैदानों, पेड़-पौधों और वाहनों के ऊपर बर्फ की चादर बिछ गई। होशंगाबाद जिले का तापमान पांच साल बाद फिर लुढ़ककर ७.३ डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों ने संभाग में अभी दो दिन और इसी तरह पारा गिरने की संभावना जताई गई है।

Effect of snowfall in North India: After five years in the district, the temperature was recorded at 7.3 degrees