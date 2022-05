Exclusive- एक बांध जिससे गायब हो रहा पानी

इतने पानी से बुझ सकती थी 16 लाख लोगों की प्यास

नर्मदापुरम

बेतहासा गर्मी और बढ़ते तापमान की वजह से तवा बांध में तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है। जिसकी वजह से साल भर में छह फीट पानी भाप बनकर उड़ गया। इतना पानी लगभग 16 लाख लोगों की साल भर प्यास बुझा सकता था। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि अकेले मई के महीने में ही बांध से करीब 1 फीट पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जबकि इतना पानी अकेले आर्डनेंस फैक्ट्री के साल भर की जरूरत को पूरा कर सकता है। तवा बांध से हर महीने आर्डनेंस फैक्ट्री को एक एमसीएम पानी दिया जाता है। जिसका उपयोग यहां रहने वाले तकरीबन 11 हजार लोग करते हैं। प्रबंधन के मुताबिक दो एमसीएम में औसतन 1 इंच पानी घटने का अनुमान है।

Exclusive- A dam of the state from which the water is disappearing