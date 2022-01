नए कोच में सुविधा के लिए दरवाजे और शौचालय सहित किए गए कई बदलाव

राहत : विकलांगों के लिए ट्रेनों में लगाए जा रहे सुविधायुक्त कोच, यात्रियों को राहत

होशंगाबाद

रेल के सफर में विकलांग यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से एसएलआरडी नए कोच बनाए गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे की छह ट्रेनों में फिलहाल यह सुविधाजनक कोच लगा दिए गए हैं। इनमें दो ट्रेन होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बनखेड़ी और बैतूल से होकर गुजरने वाली हैं। नए सुविधाजनक कोचों की वजह से विकलांग यात्रियों को होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रेलवे ने एलएचबी रैक वाली ट्रेनों में यात्री सुविधाओं में विशेषकर दिव्यांगजन और व्हीलचेयर वाले यात्रियों ने लिए एसएलआरडी (सेकंड क्लास कम लगेज कम गार्ड यान और डिसेबल कंपार्टमेंट) कोच में चढऩे व उतरने की बेहतर व्यवस्था की है।

Facilitated coaches being installed in trains for disabled, relief to passengers