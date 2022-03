खेतों में पकी गेहूं फसल को आग से बचाने किसान दे रहे पहरा

दिन और रात के समय किसान कर रहे खेतों में फसल की निगरानी

नर्मदापुरम

जिले के 2.71 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल पककर तैयार है। किसान कटाई से पहले फसल की सुरक्षा को लेकर चिंता में है। पिछले सालों में हुई आगजनी की घटनाओं से डरे सहमें किसान अब खेतों में पककर तैयार फसल की पहरेदारी कर रहे हैं। सनखेड़ा के किसान दिलीप सराठे ने बताया कि 7.5 एकड़ में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार है। फसल की सुरक्षा के लिए अब रोजाना खेत में निरीक्षण कर रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। ताकि आगजनी जैसी घटनाओं से फसल की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने बताया कि चार साल पहले उनके बाजू वाले खेत में आग से भारी नुकसान हुआ था। इधर दमदम के किसान घनश्याम चौरे ने अपने 6 एकड़ में लगी गेहूं की फसल की सुरक्षा के लिए सुखराम उइके को चौकीदारी के लिए लगा रखा है।

Farmers are guarding the crop to protect it from fire