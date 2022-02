समर्थन मूल्य पर खरीदी के नियमों में बदलाव से किसानों की बढ़ी मुश्किलें

एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीयन के नियम से परेशानी

नर्मदापुरम। गेहूं, चना उपार्जन के नियमों में किए गए बदलाव से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। नए नियमों के मुताबिक अब एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीयन होगा। इसलिए किसानों को घर में जितने भी किसान हैं, उनके आधार एवं बैंक खाते में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। जिसकी वजह से अब किसान परेशान हो रहे हैं।

जिले में समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने के लिए पंजीयन शुरू किया गया है।

क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन प्रवक्ता केशव साहू ने बताया कि किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर पिछले दिनों कलेक्टर को मांग पत्र दिया है। जिसमें पंजीयन के नियमों में बदलाव से आ रही परेशानियों का उल्लेख किया गया है।

Farmers' problems increased due to change in the rules of purchase on support price