किसान अपने मोबाइल से कर सकेंगे गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन

जिले मेें 261 हजार हैक्टेयर में हुई गेहूं की बोवनी

होशंगाबाद

गेहूं उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जिले के किसान अपने मोबाइल सें पंजीयन कर सकेंगे। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा के लिये किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे।

कृषकों के लिए स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक पर जाकर, ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर जाकर पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए शुल्क के साथ एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते है।

