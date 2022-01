किसानों को अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र

होशंगाबाद। जिले के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। प्र्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जनवरी तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी 10 जनवरी को निकालकर चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। योजना के तहत जिले के लिए 4 स्ट्रारीपर सामान्य वर्ग के लिए, 2 अनुसूचित जाति व 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, रिवर्सिबल प्लाऊ, मेकेनिकल, हाइड्रोलिक का अनुसूचित जाति के लिए 3 व अनुसूचित जनजाति के लिए 4 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। हरदा जिले के लिए 4 स्ट्रारीपर सामान्य वर्ग के लिए, 2 अनुसूचित जाति व 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, रिवर्सिबल प्लाऊ, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक का अनुसूचित जाति के लिए 3 व अनुसूचित जनजाति के लिए 4 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

Farmers will get agricultural machines on grant