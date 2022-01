बिना मास्क लगाए यात्रा करने वालों से रेलवे स्टेशन पर वसूला जुर्माना

11 यात्रियो से वसूला गया 1 हजार 100 रुपए जुर्माना

होशंगाबाद। कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरुकता के लिए होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बिना मास्क पहने सफर करने वालों से जुर्माना वसूला गया। यात्रियों को सफर के दौरान मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई। रेल्वे स्टेशन प्रबंधक के नेतृत्व मे वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने अभियान चलाकर बिना मास्क पहने यात्रियों पर कार्रवाई की और ११ यात्रियों से १ हजार १०० रुपए का जुर्माना वसूला।

Fines collected at railway station from those traveling without wearing masks