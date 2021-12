खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी एफआइआर, प्रशिक्षण में अनुपस्थितों पर होगी कार्रवाई

धान खरीदी एवं परिवहन कार्य में गति लाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश





होशंगाबाद

जिले में धान उपार्जन कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। खरीदी एवं परिवहन कार्य में गति लाएं। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी एसडीएम एवं उपार्जन संबंधी अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को खरीदी के लिए भेजे जाने वाले एसएमएस की व्यवस्थित शेड्यूलिंग की जाए, ताकि निर्धारित समय पर किसानों से खरीदी की जा सके। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि अभी तक 8700 किसानों को एसएमएस भेजे जा चुके हैं, जिसके विरुद्ध 2925 किसानों से 32629 मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। जिले में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा कर कलेक्टर ने विपणन अधिकारी को जिले को प्राप्त होने वाली खाद की रैक का समिति स्तर पर व्यवस्थित रूप से वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर खाद की कालाबाजारी न हो, ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

