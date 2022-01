नोट बताकर रद्दी कागज से बंधा रुमाल थमाया, फिर दो सोने की चेन ले गए

रिश्तेदार बनकर दो आरोपियों ने की बुजुर्ग से धोखाधड़ी व चोरी

होशंगाबाद। पुराने आरटीओ कार्यालय के पास बस स्टैंड में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दो युवकों ने रिश्तेदार बनकर ठगी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने रुपए की गड्डी कहकर महिला को रद्दी से भरा रुमाल थमा दिया और दो सोने की चेन लेकर रफुचक्कर हो गए। कोतवाली पुलिस ने फरियादी महिला की रिपोर्ट पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया। धोखाधड़ी व चोरी की वारदात से बुजुर्ग को ६० हजार ७०० रुपए का नुकसान हुआ।

पुलिस के मुताबिक प्रेमवती बाई साहू निवासी बखतरा सीहोर है। बुजुर्ग महिला बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक युवक ने खुद को उनका रिश्तेदार बताते हुए कहा कि मैंने एक 12 हजार रुपए में मोटर खरीदी है। मेरे पास 10 हजार रुपए हैं। 2 हजार रुपए कम पड़ रहे हैं। आप मेरे साथ उस दुकानदार के पास चल दो। बुजुर्ग महिला उसकी बातों मे आ गई। युवक ने पुराने आरटीओ ऑफिस के पास ले जाकर दूसरे युवक से मिलवाया कि इन्हें मोटर के रुपए देने हैं। युवक ने बुजुर्ग को रुमाल देते हुए कहा कि इसमें नोट रखे हैं, उसे दूसरे युवक को दे देना। साथ ही बुजुर्ग से सोने की दो तोले की दो चेन ले ली। फिर दोनों युवक वहां से रफूचक्कर हो गए। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने रुमाल खोलकर देखा तो उसमें रद्दी कागज की गड्डी थी। टीआई संतोष सिंह चौहान ने बताया कि बुजुर्ग महिला से रिश्तेदार बनकर धोखे से सोने की दो चेन चोरी की गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

He handed over a handkerchief tied with scrap paper after telling the note, then took two gold chains