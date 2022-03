महंगाई डायन का इन्हें नहीं खौफ... 40 साल से गोबर गैस पर पक रहा घर का भोजन

धोखेड़ा गांव में एक परिवार पिछले चालीस साल से कर रहा गोबर गैस का उपयोग





नर्मदापुरम

लगातार बढ़ते घरेलू गैस टंकी की कीमतों ने जहां सभी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है, वहीं एक परिवार पूरी तरह बेफिक्र है। यह परिवार गैस सिलेंडर लेने बाजार नहीं जाता, बल्कि घर पर ही गैस की आपूर्ति कर रहा है। यह संभव हो रहा है घर के बरामदे में लगे 40 साल पुराने गोबर गैस प्लांट से। इटारसी से पांच किमी दूर धोखेड़ा गांव के रहने वाले निशांत चौधरी बताते हैं कि 40 साल पहले गांव में गोबर गैस प्लांट घरों में लगाए गए थे। गांव के सभी प्लांट जर्जर होकर खराब हो चुके हैं। उनके घर का प्लांट अब भी न केवल चालू हालत में है, बल्कि उससे इतनी गैस मिल रही है कि दोनों समय का भोजन तैयार होने के अलावा अन्य कामकाज भी आसानी से निपटा लिए जाते हैं।

Homemade food being cooked on cow dung gas for 40 years