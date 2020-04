15 महीने की बेटी को गंभीर हालात में फर्ज निभाने पहुंचा डॉक्टर, घर से फोन आया- अब बिटिया नहीं रही

होशंगाबाद. कोरोना वायरस के कारण एक तरफ जहां लोग अपने घरों में कैद हैं वहीं, दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। परिवार से दूर डॉक्टर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक पिता अपनी बेटी के मौत की खबर सुनने के बाद भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में लगा रहा। इस घटना के बाद आप यही कहेंगे कि डॉक्टर इससे बड़ा त्याग और क्या कर सकते हैं।

दरअसल, होशंगाबाद के रहने वाले डॉक्टर देवेंद्र मेहरा की 15 महीने की बेटी बीमार थी। वो अपनी बीमार बेटी को छोड़कर इंदौर में ड्यूटी कर रहे थे। बेटी की स्थिति नाजुक बनी हुई थी, बीच वह उसे देखने भी गए थे। उन्होंने कहा कि उसकी हालत को देखकर लौटने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ड्यूटी जरूरी था। इसलिए इंदौर वापस काम पर लौट आया। देवेंद्र मेहरा इंदौर में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

Hoshangabad: 15-month-old daughter of a doctor Devendra Mehra passed away while he was on duty in Indore.He says,"She had hydrocephalus,I didn't want to leave home while she was sick but thought my services were needed.After she passed away, ADM gave me permission to travel here" pic.twitter.com/diyo5oGULz