ग्रामीण विकास विभाग की दिसम्बर माह की ग्रेडिंग में होशंगाबाद नंबर तीन पर

जिले को मिला ए-प्लस ग्रेड

होशंगाबाद। जिले में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विगत 4 माह से लगातार राज्य स्तर पर प्रगति सुनिश्चित की जा रही है एवं जिला प्रत्येक माह अपने पूर्व के से बहतर परिणाम दे रहा है। माह जनवरी में दिसम्बर की प्रगति के आधार पर जारी ग्रेडिंग में जिले को राज्य में तीसरा स्थान व ए-प्लस ग्रेड मिला है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनोज सरियाम द्वारा बताया गया कि प्रतिमाह समस्त विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण आदि पर आधारित ग्रेडिंग जारी की जा रही है। जिसमें विभिन्न योजनाओं के समस्त बिन्दुओं की सूक्ष्म प्रगति के आधार जिलो को अंक प्रदाय किये जा रहे हैं। 24 जनवरी को विगत दिसंबर माह की ग्रेडिंग जारी की गई है। जिसमें जिले को कुल निर्धारित 5 अंक के वेटेज में से 4.25 अंक प्राप्त हुये है व जिला ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है। सीईओ जिला पंचायत सरियाम द्वारा बताया गया कि जिला ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है व मनरेगा योजना जिसके क्रियान्वयन हेतु जिला अन्य जिलों की तुलना में अत्यंत जटिल है वहां भी पूरे राज्य में 5 वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि आगामी माह में सभी योजनाओं में जिला ए श्रेणी में रहे इस हेतु सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियो व अन्य तकनीकी अमले को बेहतर प्रयास किये जाने के सतत निर्देश दिये जा रहे है।

Hoshangabad at number three in the grading of the Rural Development Department for the month of December