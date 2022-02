आयुष्मान कार्ड बनाने और टीकाकरण में हुई लापरवाही, तो पॉवरलेस हो जाएंगे पंचायत सचिव

विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीइओ ने दिया अल्टीमेटम

नर्मदापुरम

आयुष्मान कार्ड बनाने और टीकाकरण अभियान में लापरवाही मिलने पर पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सचिवों के वित्तीय अधिकार समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनोज सरियाम ने यह अल्टीमेटम विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सरियाम द्वारा बुधवार को जनपद पंचायत सोहागपुर में उपस्थित होकर विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई। सीईओ जिला पंचायत द्वारा सोहागपुर जनपद पंचायत के सभागृह में वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य 6 जनपद पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों व अन्य तकनीकी अमले से समीक्षा की। बैठक में पुष्कर धरोहर अभियान अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत जीर्णोद्धार की जाने वाली संरचनाओं की समीक्षा की गई। जिसमें जनपद पंचायत सिवनीमालवा की प्रगति खराब होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई। 3 दिन में सभी जनपद पंचायतों को लक्ष्य अनुसार संरचनाओं का चिन्हांकन कर कार्यों की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गए।

---------------

If there is negligence, then the secretary will become powerless