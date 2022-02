सांस लेने में आ रही तकलीफ तो तुरंत कराएं जांच, फेंफड़ों में संक्रमण के 48 दिन में 294 मरीज मिले

टीबी मरीजों के 1194 परिजनों को भी सुरक्षा के लिए दी जा रही दवाइयां

नर्मदापुरम। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद भी फेंफड़ों में संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं। जिला क्षय रोग विभाग द्वारा पिछले 48 दिनों में 294 मरीजों की जांच की गई। जिनमें टीबी रोग की पुष्टि की गई है। यानी कि हर रोज औसतन जिले में छह मरीज फेंफड़ों में संक्रमण से टीबी की गिरफ्त में आए हैं। इन मरीजों के इलाज के साथ ही इनके संपर्क में आने वाले 1194 लोगों को भी सुरक्षा के लिहाज से दवाइयां दी जा रही है। जिससे टीबी को फैलने से रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जिले में कुल 2800 टीबी मरीज मिले थे। टीबी की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा हर साल हाइरिस्क क्षेत्र झुग्गी बस्तियों और मजदूर परिवारों का सर्वे भी करवाया जा रहा है।

If there is trouble in breathing, get it checked immediately, 294 patients were found in 48 days of lung infection