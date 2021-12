स्मृति शेष - १९४२ में अंग्रेजों के खिलाफ होशंगाबाद के सरकारी स्कूल में फहरा दिया था तिरंगा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ९७ वर्षीय करन सिंह तोमर का निधन





इटारसी/होशंगाबाद

आजादी के पहले स्कूल भवन में तिरंगा फहराने और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करके गांधीजी के नारे करो या मरो को बल देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करन सिंह तोमर (९७) अब हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार शाम ४ बजे उन्होंने होशंगाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके पुत्र इटारसी कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वे बीमार चल रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करन सिंह तोमर का अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक गांव केसलाखुर्द (रामपुर) में सुबह ११ बजे किया जाएगा। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

In 1942, the tricolor was hoisted in Hoshangabad's government school against the British.