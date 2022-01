परिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की डंडे से पीटकर की हत्य, जबड़े और सीने की हड्डियां टूटी मिली

शराब के नशे में आए दिन होता था पति-पत्नी में विवाद

सिवनीमालवा। ग्राम गुरजघाट में गुरुवार दोपहर पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी के बीच हाथापाई हुई। इसके बाद पत्नी ने पति को डंडे से पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया। बदहवास हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूरी करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी क्षमा बाई ने पति विजय मसकोले की डंडे से पीटकर हत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही शिवपुर क्षेत्र की डायल हंड्रेड मौके पर पहुंची थी। बदहवास हालत में विजय मसकोले को आरक्षक पूनम बिल्लोरे और चालक विकास यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए थे। जहां डॉक्टर शेखर रघुवंशी ने मृत घोषित कर दिया।

In a family dispute, the wife killed her husband by beating her with a stick, jaw and chest bones were found broken