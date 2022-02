तीन महीने पहले हुई चोरी के मामले में अब तक नहीं हुई कार्रवाई, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

नर्मदापुरम। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकामयाब है। ग्राम चांदोन में तीन माह पूर्व हुई चोरी के मामले में पीडि़त ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। पीडि़त ने एसपी, कलेक्टर, आईजी समेत जिले के उच्चाधिकारियों से भी इस संबंध में पूर्व में शिकायत की है।

पीडि़त तुलसीराम पिता नाथूराम किरार 72 वर्ष निवासी ग्राम सेमरीतलां ने लिखित आवेदन देकर कहा कि 10 नवंबर 2021 की रात कमरे के कोने में रखी बड़ी संदूक पर दो धोती, पेटी रखी थी जो नीचे रखी मिली। संदूक में रखा काला बैग नहीं मिला। जिसमें 70 हजार रुपये एवं साढ़े 10 तोला सोना एवं दो जोडी चांदी की पायल रखी थी। चोरी की रिपोर्ट सांडिया चौकी जाकर 11 नवंबर 2021 को की। लेकिन पुलिस द्वारा रिपोर्ट तो लिखी गई लेकिन उस पर उचित कार्यवाही नहीं की गई।

पीडि़त तुलसीराम ने आवेदन में बताया कि घटनास्थल से चप्पल, पिंचिस, पैरों के निशान आदि मिले थे, जिनकी कोई जांच पुलिस द्वारा नहीं की गई। इधर ग्राम हथवांस के इंदिरा कालोनी के एक सूने मकान में अज्ञात चोरो ने सोने, चांदी व नगदी चोरी कर फरार हो गए थे। जिनको गिरफ्तार करने में पुलिस लगभग डेढ़ माह बाद भी नाकाम है।

In the case of theft that happened three months ago, no action has been taken yet, appealed to the Chief Minister