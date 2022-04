increase in petrol diesel prices किराना, सब्जी सहित और सामान के बढऩे वाले हैं दाम, यह है कारण

increase in petrol diesel prices किराना, सब्जी सहित और सामान के बढऩे वाले हैं दाम, यह है कारण

डीजल 100 के पार, अब ट्रक भाड़ा भी बढ़ाने की तैयारी

increase in petrol diesel prices has increased inflation

Updated: April 06, 2022 12:37:33 am

इटारसी/आने वाले समय में दिनचर्या के सामान के दाम बढ़ सकते हैं। जी हां, दरअसल, उप्र चुनाव के बाद लगातर डीजल (increase in petrol diesel prices) के दाम बढ़ रहे हैं। इसके बाद ट्रक- मेटाडोर का किराया बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। 15 दिन में अभी अघोषित रूप से लगभग 5 से 8 प्रतिशत की तेजी आ गई है। इसका असर बाजार में भी ङ्क्षजसों पर दिखने लगा है। सबसे ज्यादा प्रभावित किराना, सब्जी की बढ़ती कीमतों से है, जिसे लेकर आमजन परेशान हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में डीजल के दाम 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। मंगलवार को डीजल 100.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के शतक होते ही ट्रांसपोर्टरों ने भी भाड़े की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसका असर बाजार पर दिखने लगा है। शहर के व्यापारी अंकुर जैन के अनुसार दालें 90 से 120 रुपए, खाद्य तेल 150 से 220 रुपए प्रति लीटर, चावल 28 से 100 रुपए किलो तक हो गया है, वहीं हल्दी- मिर्ची, मसालों की कीमतें भी 10 फीसदी बढ़ी हैं। इसी तरह बिस्कुट, मैगी सहित अन्य फास्टफूड सामग्री में भी 5 से 10 रुपये प्रति सामग्री बढ़ी है। जिससे परेशानी हो रही है। सब्जियों पर आगे पड़ सकता असर: डीजल के साथ ट्रक किराए के दम बढऩे का असर फिलहाल सब्जियों पर नहीं पड़ा, लेकिन अगले सप्ताह में इसका असर दिखने लगेगा। सब्जी विक्रेता अरङ्क्षवद महतो ने बताया कि गर्मी से सब्जियों की आवक कम होने लगी है। फिलहाल कीमतें 40 से 60 रुपए सीजनल बिक रही हैं, वहीं आलू- प्याज पर ट्रक भाड़े का असर पड़ सकता है।





Petrol diesel prices will increase in a few days Today Petrol Price