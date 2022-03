खुश खबरी: होली के पहले पश्चिम मध्य रेलवे ने दी बड़ी सौगात, घर जाना होगा आसान

रेलवे ने तीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ी

इटारसी/ यदि आप होली पर ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल रेलवे ने पश्चिम मध्य रेल से चलने वाली फेस्टिवल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन तय दिन, ठहराव, समय-सारिणी और कम्पोजीशन के अनुसार ही चलेगी।





Indian Railway needs a friend, will get money in return