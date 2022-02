धान परिवहन का स्वीकृति पत्र जारी करने और किसानों को भुगतान करने के दिए निर्देश

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की विभागों की समीक्षा

नर्मदापुरम। कलेक्ट्रेट कार्यालय में समयसीमा की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विभागों की समीक्षा की। उन्होंने धान उपार्जन की समीक्षा कर उपार्जन संबंधी अधिकारियों को शेष धान परिवहन का शीघ्र स्वीकृति पत्र जारी करने एवं किसानों को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। कलेक्टर सिंह सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित किया कि वे एचएमआईएस और अनमोल एप में दिखाई दे रहे हैं अंतर को समाप्त करें एवं जननी सुरक्षा योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में भुगतान संबंधी प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित ना रहे यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में 25 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा एवं 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

Instructions given to issue acceptance letter for paddy transport and payment to farmers