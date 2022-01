मलमास समाप्त : विवाह का पहला मुहूर्त 22 जनवरी को, सालभर में 71 शुभ मुहूर्त होंगे

मुंडन, गृह प्रवेश शादी समारोह सहित अन्य मांगलिक कार्य शुभारंभ

होशंगाबाद Updated: January 18, 2022 12:25:12 am

होशंगाबाद। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो गया है। इसके साथ मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो जाएगा। शादी विवाह(shadi muhurat in 2022) , गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, खरमास के समाप्त होते ही प्रारंभ हो जाते हैं। पंडित शिवम शास्त्री ने बताया कि लोक विजय पंचांग के अनुसार इस साल का विवाह (shadi muhurat in 2022) का पहला मुहूर्त 15 जनवरी मृगशिरा नक्षत्र शनिवार को रहेगा। जबकि पूरे साल विवाह (shadi muhurat in 2022) के लिए लगभग लगभग 71 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इनके अलावा सूर्य और बृहस्पति पूजा के अन्य मुहूर्त भी रहेंगे। मई में सर्वाधिक 15 मुहूर्त हैं। मलमास पूर्ण होने पर मुंडन आदि मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस साल का विवाह का पहला मुहूर्त 22 जनवरी को रहेगा। जनवरी में विवाह के चार शुभ मुहूर्त रहेंगे। पं. दुबे बताते हैं कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों का असर शादी समारोह सहित सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर देखा जा रहा है। लोग उनके पास आकर आगे के मुहूर्त की भी जानकारी ले रहे हैं।





Child marriage

वर्ष के वैवाहिक मुहूर्त

जनवरी : 22, 23, 24, 25 तारीख।

फरवरी : 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22 तारीख।

अप्रैल : 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 तारीख।

मई : 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 और 31 तारीख।

जून : 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24 तारीख।

जुलाई : 4, 6, 7, 8, 9 तारीख।





10 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास के प्रारंभ होने से मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। इसके बाद 24 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के बाद विवाह के शुभ मूहुर्त समेत सभी प्रकार के शुभ कार्य आरंभ होंगे।

नवंबर : 25, 26, 28, 29 तारीख।

दिसंबर : 1, 2, 4, 7, 8, 9, 14 तारीख।

मई में सर्वाधिक 15 मुहूर्त हैं। मलमास पूर्ण होने पर मुंडन आदि मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस साल का विवाह का पहला मुहूर्त 22 जनवरी को रहेगा। जनवरी में विवाह के चार शुभ मुहूर्त रहेंगे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें