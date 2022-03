Kidnapping - जीजा की चाहत पूरी करने साले ने तीन साल के बच्चे का किया अपहरण

रायपुर में तीन साल के बच्चे का अपहरण कर 50 हजार रुपए में बेचने वाला आरोपी एसी कोच में खाना खाते इटारसी में हुआ गिरफ्तार

इटारसी/नर्मदापुरम।

रायपुर (छत्तीसगढ़) के सिविल लाइन इलाके से गायब हुए बच्चे के अपहरण (kidnapping) में शामिल एक फरार आरोपी हमसफर एक्सप्रेस के ac coach में सफर करते धराया। इटारसी आरपीएफ ने अपहरण के फरार आरोपी शेर खान को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच से गिरफ्तार किया। आरपीएफ आरोपी को गिरफ्तार करने ट्रेन के कोच में तलाश कर रही थी, इस दौरान वह खाना खा रहा था। आरपीएफ को देख वह सकपका गया। आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर एंटी क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया है। जिसे एंटी क्राइम ब्रांच रायपुर (छत्तीसगढ़) के सउनि किशोर सेठ, आरक्षक वीरेन्द्र भार्गव, उपेन्द्र यादव एवं विकास छत्री अपने साथ रायपुर ले गए। आरपीएफ इंसपेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी आरोपी शेर खान पुत्र लाल खान उम्र 43 वर्ष निवासी मां शारदा नरसिंह होम के पास रायपुर कोच बी-7 की बर्थ 56 पर यात्रा करते मिला। आरोपी के पास अजमेर से नागपुर की यात्रा का टिकट था।

