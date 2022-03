जानें चिडिय़ा का घर में घोंसला बनाना आपके लिए कितना शुभ

नर्मदापुरम।

कहा जाता है कि चिडिय़ों का घोंसला बनाना सौभाग्य का विषय है, इसलिए उसे उजाड़ें नहीं। घरों के आसपास चहचहाती चिडिय़ों के लिए दाना-पानी रखकर उनका संरक्षण करें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक चिडिय़ा का घर में घोंसला बनाना शुभ होता है। अक्सर गर्मियों में चिडिय़ा घरों में घोंसला बनाती हैं। इनका घोंसला बनाना आपके लिए शुभ और सौभाग्य का संकेत ले कर आता है। वास्तुशास्त्र के जानकार पंडित विकास शर्मा बताते हैं कि गौरैया का घोंसला बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गौरैया से वास्तुदोष दूर होते हैं। गौरैया का घोंसला घर के पूर्व भाग में हो तो मान-सम्मान में वृद्धि होती है। आग्नेय कोण पर घोंसला बनाने से पुत्र का विवाह शीघ्र होता है। दक्षिण दिशा में होने से धन प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि हिन्दू धर्म में देवी देवताओं के वाहन पक्षी हैं। जैसे भगवान कार्तिक का वाहन मोर, माता सरस्वती का वाहन हंस, विष्णु जी का गरुड़, शनिदेव का वाहन कौवा और माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ये सभी वाहन आपके पूजा स्थान में अपने देवों और देवियों के साथ पूजा ग्रहण करते हैं।

