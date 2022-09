हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर बने नर्मदांचल के लाल

हिंदी दिवस विशेष

नर्मदा तट पर लिखी सन्नाटा ने दुनिया भर में छोड़ी गूंज

नर्मदापुरम। राष्ट्रकवि भवानी प्रसाद मिश्र ने शहर में हुशंगशाह के किले के अवेशष के पास बैठकर ही साहित्य जगत में मशहूर कविता सन्नाटा लिखी थी। देश के महान साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली होने का गौरव जिले को प्राप्त है। वर्ष 1913 में उनका जन्म नर्मदा तट के टिगरिया गांव में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्घि के धनी थी। साहित्यकार बताते हैं कि स्कूली शिक्षा के दौरान पं. मिश्र अक्सर घूमते हुए नर्मदा तट पर स्थित खंडहर में चले जाते थे और वहां घंटों बैठकर नर्मदा को निहारा करते थे। खंडहर होने के कारण यहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। इस कारण यहां हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। बाद में उन्होंने यहीं बैठकर सन्नाटा जैसी प्रसिद्घ रचना का जन्म हुआ। मंै सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं उनकी कविता की पक्तियां वास्तव में कितनी सार्थक हैं, क्योंकि उनकी यह रचना भले ही सन्नाटे पर लिखी हो लेकिन इस रचना ने देश और दुनिया के कोने-कोने तक अपना स्वर गुंजित किया है।

