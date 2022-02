जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण से कराई गई मुक्त

जिले में अब तक 35 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शासकीय जमीन कराई जा चुकी है कि मुक्त

होशंगाबाद/माखननगर

जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए की सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। माखननगर में राजस्व, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने छात्रावास अंबेडकर भवन के पीछे 1.5 करोड़ रुपए लागत की 1.5 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। इससे पहले प्रशासन ने जिले भर में करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

उल्लेखनीय है कि अंबेडकर भवन एवं छात्रावास के पीछे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के नोटिस प्रशासन ने दिए थे। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की मुनादी भी कराई गई थी। जिसके बाद शुक्रवार को शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से मुक्त कराई गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानकारी के बाद हर्षित गुरु ने मौके पर पहुंचकर तहसीलदार दिलीप चौरसिया से बात की। उन्होंने बताया कि लोग वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं, राशन कार्ड हैं, पट्टे हैं। ऐसे लोगों को नहीं हटाया जाए। इस पर तहसीलदार ने सहमति जताते हुए, बड़े-बड़े बाड़े और गोदाम बनाकर कब्जा करने वालों के अतिक्रमण हटाए गए। माखननगर में हुई कार्रवाई के दौरान तहसीलदार दिलीप चौरसिया, नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव, टीआई हेमंत श्रीवास्तव, सीएमओ ब्रजेश भार्गव अपने दलों के साथ उपस्थित थे।

