भुसावल मंडल में नासिक के पास हुआ बड़ा रेल हादसा, पढ़े पूरी खबर...

भुसावल मंडल पर नासिक के पास गाड़ी संख्या 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे

होशंगाबाद Published: April 03, 2022 07:06:15 pm

नर्मदापुरम- मध्य रेल भुसावल मण्डल में नासिक के पास गाड़ी संख्या 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे आज दिनांक 03.4.2022 को करीब 15.10 बजे डाउन लाइन पर 171/31 किमी (नासिक के पास) पर इगतपुरी और देवलाली के बीच पटरी से उतर गए हैं।

मनमाड से दुर्घटना राहत ट्रेन, भुसावल से दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण और इगतपुरी से मेडिकल वैन मौके पर पहुंच गई है। अप लाइन यातायात के लिए उपलब्ध है।

हेल्पलाइन नंबर सीएसएमटी- 022-22694040 सीएसएमटी- 022-67455993, नासिक रोड - 0253-2465816, भुसावल - 02582-220167 54173 आपदा प्रबंधन कक्ष

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों पर असर-

*ट्रेनों का नियमन: (रेगुलेशन)

गाड़ी संख्या 12617 निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस, 12071 जालना जनशताब्दी एक्सप्रेस, 12188 जबलपुर गरीबरथ, 11071 वाराणसी एक्सप्रेस, 01027 एलटीटी-गोरखपुर समर स्पेशल रेगुलेट की गई हैं।

ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन: गाड़ी संख्या 22221 निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस दिवा-वसई होते हुए गन्तव्य के लिए चलाई जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति *ट्रेन अपडेट-2

* गाड़ी संख्या 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण रद्द / डायवर्ट की गई ट्रेनें:

ए) रद्द की गई गाड़ियाँ-

(1) दिनांक 03.04.2022 को प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12109 सीएसएमटी - मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस एवं 11401 सीएसएमटी - आदिलाबाद नंदीग्राम एक्सप्रेस तथा दिनांक 04.04.2022 को प्रारंभिक स्टेशन।से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12110 मनमाड - सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस निरस्त की गई है।

*(बी) मार्ग परिवर्तन *

(1)- दिनांक 03.04.2022 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 22221 सीएसएमटी-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस तथा 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस को सीएसएमटी - वसई रोड - जलगांव - भुसावल के रास्ते चलाया गया।

(2)- दिनांक 03.04.2022 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12173 एलटीटी-प्रतापगढ़ उद्योगनगरी एक्सप्रेस को एलटीटी-लोनावाला-पुणे-दौंड-मनमाड होते हुए चलाया जा रहा है।

यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके रेलवे स्टेशन पर पहुँचे।

HELPLINE NO OF BPL

1. BSNL LANDLINE NO :- 07554001608

2. FCT PHONE :- 9407291228

3. AUTO NO :- 016-56011

HELPLINE NO OF ET

1. BSNL LANDLINE NO :- 07572-241920

2. FCT PHONE :- 9329917190

3. AUTO NO :- 016-62607

