तीन महीने से बंद खनन और परिवहन, स्टॉक पोर्टल किया चालू, अब रेत से लोगों को मिलेगी राहत

तीन महीने से बंद है जिले में रेत खनन और परिवहन, रेत नहीं मिलने से ठप पड़े निर्माण कार्य

होशंगाबाद

जिले की ११८ रेत खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले तीन महीने से बंद रेत खनन और परिवहन की वजह से जिले में निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक स्टॉक का पोर्टल चालू हो गया है। जिससे स्टॉक की रेत का परिवहन किया जा सकता है। जबकि कंपनी प्रबंधन के मुताबिक 2 जनवरी से खनन और परिवहन शुरू करने का दावा किया जा रहा है। जिससे जिले के रेत श्रमिकों को रोजगार, निर्माण सहित निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के काम में तेजी आएगी। आरकेटीसी कंपनी के मैनेजर रिंकू बोहरा के मुताबिक स्टॉक पोर्टल चालू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तौर पर कंपनी को 80 लाख घनमीटर रेत के खनन-परिवहन की अनुमति है, जिसमें से 48 लाख घनमीटर की अनुमति के तहत इसकी राशि जमा की जा चुकी थी। ईटीपी चालू करने हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। वर्तमान में आरकेटीसी कंपनी के पास कुलामढ़ी, पलिया पिपरिया, चौतलाय, कीरपुरा सहित अन्य जगहों पर रेत का स्टॉक मौजूद है।

Mining and transport closed for three months, stock portal started, now people will get relief from sand