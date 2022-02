रोज गुरजती है जिस रेलवे ट्रैक से 100 ट्रेनें, उस पर हो रही मॉर्निंग वॉक

ट्रैक से लगे बस्तियों के लोग भी शॉर्टकट के चक्कर में कर रहे जान से खिलवाड़

नर्मदापुरम

इटारसी से नर्मदापुरम नर्मदा ब्रिज के बीच 18 किमी लंबे रेलवे ट्रैक पर रोज लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस ट्रैक से रोजाना करीब 100 यात्री और मालगाडिय़ां आना-जाना करती हैं। बावजूद इसके इस महत्वपूर्ण और व्यस्ततम ट्रैक पर लोग मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। हालात यह हैं कि महाशिवरात्रि, नर्मदा जयंती सहित अन्य धार्मिक और अन्य त्यौहारों पर लोग रेलवे ट्रैक पर वीडियो और सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। जिससे खतरा बना रहता है। खास बात यह भी है कि रेलवे ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक करने के दौरान लोग मोबाइल से इयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते हैं। जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है।

Morning walk is being done on the railway track from which 100 trains are passing every day.