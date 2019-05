10 वीं रेशमा ने 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान, गणित में मिले 100 में से 100 अंक

होशंगाबाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार सुबह 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। लंबे समय बाद दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ घोषित किया गया। रिजल्ट देखते ही विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इटारसी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कन्या हाईस्कूल सुखतवा की छात्रा रेशमा परविन पिता सलाहुउद्दीन अन्सारी ने दसवीं में ९७ अंक प्राप्त कर जिले की प्रवीण्य सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डा.आर.अभ्यंकर ने बताया कि विद्यालय में संस्कृत, विज्ञान, अग्रेंजी के नियमित शिक्षक नही होने के बाद भी लगातार प्रयास से यह सफलता प्राप्त की। ग्रामीण अंचल मेें अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक नही मिलने के कारण उन्होनें खुद अंग्रेजी की पढ़ाई की। रेशमा ने गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए है। इसका श्रय वह गणित प्रयोगशाला को देते है।

जिले में 10वीं में टॉप-थ्री

1. निहारिका मलैया सरस्वती उमावि स्कूल ४८९ अंक

2. शुभांगी अहिरवार गर्वेंमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल पथरोटा ४८७ अंक

3. रेशमा परवीन गर्वेंमेंट गल्र्स हाइ स्कूल सुखतवा ४८४ अंक

४. अनामिका पटेल गर्वेंमेंट गल्र्स हाइ स्कूल शोभापुर ४८२ अंक



12 वीं में जिले के टॉपर

ह्यूमैनिटी ग्रुप

1. प्रियंका ज्ञानदीप हाइ स्कूल बनखेड़ी ४५३ अंक

2. नेहा राजपूत गर्वेंमेंट गल्र्स हाइ स्कूल पिपरिया ४४८

साइंस ग्रुप ( मैथ्स-बायो)

1. विपिन संतोरे नर्मदा विद्या निकेतन हाइ स्कूल जैन सराफा चौक ४७१ अंक

2. कृति यदुवंशी एक्सीलेंस स्कूल ४६९ अंक

3. अनम खान आचार्य चाणाक्य हाइ स्कूल सिवनी मालवा ४६१ अंक

कॉमर्स ग्रुप

1. चांदनी रघुवंशी मास्टर माइंट हाइ स्कूल पिपरिया 468 अंक

2. राकेश प्रजापति ब्राइट करियर हाइ स्कूल पिपरिया 463 अंक

एग्रीकल्चर ग्रुप

अवधेश कुमार लोधी विंध्यवासिनी हाइ स्कूल मालाखेड़ी 459 अंक

होमसाइंस

सोनम राजोरिया गर्वेंमेंट हाइस्कूल 406 अंक

इन साइट पर देखें अपना रिजल्ट

www.results.patrika.com

www.mpresults.nic.in

www.mpbse.nic.in

www.examresult.net/mp

https://www.mpbse.mponline.gov.in

www.examresults.net

https://www.newsstate.com

https://www.fustresult.in

1. mobile app

google play store पर MPBSE MOBILE APP अथवा MP Mobile App Download करें एव Know your Result ·करने के बाद Roll No. Submit करें। इसके अतिरिक्त fastresult app अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

2. window app store पर MP Mobile app Download रिजल्ट देख सकते हैं।

MOBILE PHONE BROWSER के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए-

mpmobile.gov.in

3. हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम 2019 SMS ुपर प्राप्त करने के लिए

- 56263, 5676750 (all operators) पर SMS

- SMSSpaceSEND IT TO 56263

- SMS Space Send it to 5676750