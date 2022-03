एमपी गजब है... घर पर बैठे रहे मास्साब, बिना स्कूल गए ले लिया तीन लाख रुपए वेतन

बनखेड़ी कन्या उमावि संकुल में बिना स्कूल जाए वेतन निकलने का मामला उजागर

नर्मदापुरम। कन्या उमावि बनखेड़ी संकुल के मनकवाड़ा प्राथमिक school में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक वीरेन्द्र शाह को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान शिक्षक शाह का मुख्यालय बीईओ कार्यालय माखननगर किया गया है। शिक्षक द्वारा अवैध तरीके से वेतन निकालने के मामले में विभाग ने बीईओ पिपरिया से मामले की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि प्राथमिक शिक्षक शाह सितंबर 2017 से नवंबर 2021 तक कुल 357 दिन तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस दौरान 2 लाख 43 हजार 940 रुपए का वेतन भुगतान व 183 दिनों का 1 लाख 9 हजार 63 रुपए का अधिक एरियर्स का भुगतान किया गया। उक्त मामले में शिक्षक को निलंबित किया गया। वहीं विभागीय जांच शुरू की गई है। इसी संकुल के तहत माध्यमिक शाला नयागांव में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक प्रीति परते को 42 दिन अनुपस्थिति पर भी 80 हजार 950 रुपए का भुगतान किया गया। संयुक्त संचालक लोकशिक्षण ने माध्यमिक शिक्षक परते को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय बीईओ कार्यालय सोहागपुर रहेगा।

MP is amazing... took three lakh rupees salary without going to school