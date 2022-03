स्पेशल स्टोरी: नर्मदापुरम का पर्यटन प्लान देश में मेगा इंवेट के रूप में होगा लॉंच

पर्यटन स्थलों की होगी ब्रांडिंग-मार्केटिंग,मिनी वाटर पार्क, गोल्फिंग डेस्टिनेशन, पुरातात्विक-सांस्कृतिक संग्रहालय बनेंगे, सतपुड़ा पर्यटन ऐप लॉन्च लांच होगा, कर सकेंगे प्रकृति की सैर

होशंगाबाद Published: March 10, 2022 12:24:42 pm

देवेंद्र अवधिया

नर्मदापुरम. आत्मनिर्भर मप्र के तहत narmdapuram नर्मदापुरम जिले को one district one product एक जिला एक उत्पाद में Tourism पर्यटन को चुना गया है। इसके तहत district administration जिला प्रशासन ने पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए इवेंट का jumbo plan जंबो प्लान तैयार किया है। इसमें employment prospects रोजगार की संभावनाएं तलाशी गई है। पर्यटन परियोजना को पूरे देश में लॉंच करने के लिए एक मेगा इवेंट की तैयारी है। इसके लिए बोर्ड और विभिन्न एजेंसियों से मौद्रिक समर्थन के लिए जोड़ा जाएगा। पेशेवर एजेंसियां हायर होंगी। आयोजनों के लिए मार्केटिंग और प्रचार भी किया जाएगा, ताकि ब्रांडिंग, मार्केटिंग भी हो सके। इसके साथ ही Mini Water Park, Golfing Destination मिनी वाटर पार्क, गोल्फिंग डेस्टिनेशन, पुरातात्विक और सांस्कृतिक संग्रहालय भी स्थापित किए जाएंगे। Satpura tourism app launched सतपुड़ा पर्यटन ऐप लॉन्च भी लांच किया जाएगा। Pachmarhi, Satpura Tiger Reserve, Madhai, Narmadapuram पचमढ़ी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मढ़ई, नर्मदापुरम, फ़ोर्सिथ ट्रेल के साथ ट्रेकिंग और कैंपिंग, रॉक क्लाइम्बिंग,प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग, मैराथन, वाटर स्पोट्र्स, नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट, पचमढ़ी एडवेंचर फेस्टिवल,वार्ता, प्रदर्शनियां, प्रकृति की सैर, पक्षी सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण, बर्ड वाचिंग, बटरफ्लाई फेस्टिवल आदि इवेंट किए जाएंगे। कुछ इवेंट शुरू भी हो गए हैं।



सलकनपुर-सेठानीघाट-बांद्राभान धार्मिक पर्यटन पथ बनेगा

Salkanpur, Narmadapuram World famous Sethani Ghat सलकनपुर, नर्मदापुरम के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट और नर्मदा-तवा संगम तट बांद्राभान को मिलाकर एक धार्मिक पर्यटन परिपथ के विकास की योजना भी बनाई गई है। इसमें टूरिस्ट ऑपरेटरों को जोड़कर इन स्थलों का प्रचार होगा। देश-विदेश से आने वाले सैलानी विजयासेन देवी एवं मां नर्मदा के दर्शन कर यहां एक साथ भ्रमण कर आसानी से घूम सकेंगे।



साहित्यिक धरोहर की यादें होंगी ताजा

पर्यटन के साथ ही जिले की साहित्यिक धरोहरों को भी विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उभारा जाएगा। इसमें National Poet Makhanlal Chaturvedi राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली माखननगर, हरिशंकर परसाई के ग्राम जमानी और Pandit Bhavani Prasad Mishra पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की जन्म स्थली टिगरिया में स्मारक उत्सव व संगोष्ठी होगी। इन साहित्यकारों के साहित्य व सृजन को संजोकर युवा पीढ़ी को इनका अवलोकन-अध्ययन भी कराया जाएगा।



जिले में फिल्मांकन को मिलेगा बढ़ावा

पर्यटन प्लान के तहत filming फिल्मांकन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जिले के सभी Tourist-Pilgrimage and Natural Places पर्यटन-तीर्थ एवं प्राकृतिक स्थलों पर आधारित एक लघु फिल्म का निर्माण होगा। इस फिल्म को कार्यशालाओं में दिखाया जाएगा, ताकि फिल्म निर्माण से जुड़े निर्माता-प्रोड्यूसर और कलाकार इन्हें देखकर इन स्थलों पर आकर शूटिंग कर सकें।



जिले में ये साहसिक गतिविधियां होंगी

शौकिया ट्रेकर्स के लिए पचमढ़ी में तीन दिवसीय ट्रेकिंग इवेंट, फ़ोर्सिथ ट्रेल के साथ ट्रेकिंग और कैंपिंग का आयोजन होगा, ताकि लोग उस मार्ग को फिर से जान सकें जिसके माध्यम से कैप्टन फोर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। रॉक क्लाइम्बिंग को धूपगढ़ में एक नियमित कार्यक्रम के रूप में पेश किया जाएगा। अक्टूबर प्रथम सप्ताह में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए चंपक झील के पास स्थायी शिविर स्थल विकसित होगा। मई के प्रथम सप्ताह में चंपक झील में नई जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पचमढ़ी में जल क्रीड़ा सप्ताह मनेगा। चंपक झील के पास एक मिनी वाटर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।



टूर-डी फ्रांस की तर्ज पर साइकिलिंग

नवंबर दूसरे सप्ताह में Cycling on the lines of the Tour de France टूर-डी-फ्रांस की तर्ज पर प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग कार्यक्रम होगा। जो पेशेवर साइकिलिंग के प्रति उत्साही -शौकिया और दोनों को लक्षित करेगा। तवा-मढाई-मटकुली-पचमढ़ी मार्ग पर साइकिलिंग प्रतियोगिता दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी। इसमें नर्मदापुरम के वन और पर्वतीय क्षेत्र में साइकिलिंग प्रचारित किया जाएगा।



सैलानी ले सकेंगे जंगल सफारी का मजा

सैलानी शौकिया तौर पर साइकिल से सतपुड़ा में Jungle Safari जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। यह एक साइकलिंग-कम-कैंपिंग इवेंट रहेगा। तीन दिन-दो रात के इस कार्यक्रम में पहले दिन तवा से मढ़ई तक भ्रमण, अगले दिन समूह साइकिल से मटकुली जाएगा। जिसमें पर्यटक स्थानीय ग्रामीण पर्यटन देख सकेंगे। अगले दिन पचमढ़ी की यात्रा होगी।



पचमढ़ी एडवेंचर फेस्टिवल होगा

ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, साइकलिंग, वाटर स्पोट्र्स जैसी अलग-अलग साहसिक गतिविधियों के बाद एक सप्ताह का Pachmarhi Adventure Festival पचमढ़ी एडवेंचर फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रतिभागियों को सभी साहसिक गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।



जनवरी 23 में गोल्फिंग डेस्टिेशन

आगामी जनवरी 2023 में पचमढ़ी को golfing destination गोल्फिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए पचमढ़ी में राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नबंवर में मटकुली से पचमढ़ी तक मैराथन होगी जो अल्ट्रा-धावकों को आकर्षित करेगी।



प्रकृति सैर, पक्षी-वनस्पति सर्वे होगा

पचमढ़ी की जैव विविधता इसकी यूएसपी है, जिसका पर्यटन को बढ़ावा देने उपयोग होगा। पचमढ़ी की जैव विविधता का जश्न मनाते हुए एक वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिसमें वन अधिकारियों, शोधकर्ताओं के साथ-साथ शौकिया प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षिक किया जाएगा। तीन दिन कार्यक्रम में वार्ता, प्रदर्शनियां, प्रकृति की सैर, bird botanical survey पक्षी एवं वनस्पति सर्वेक्षण होंगे।



जिले में कुछ इवेंट हो चुके, ये होंगे

बीते फरवरी माह में पचमढ़ी में वर्ड वॉचिंग, लाइट एंड साउंड शो हो चुके हैं। आगामी सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना के साथ ही बटरफ्लाई फेस्टिवल होगा, ताकि देश-दुनिया के पर्यटक इसे देख सकें। अक्टूबर में मढ़ई में रोइंग और कैनोइंग कार्यक्रम होगा। आगामी वर्ष 2023 में फरवरी में पचमढ़ी में पीपीपी मोड पर टाइगर सफारी शुरू होगी।



पुरातात्विक-सांस्कृतिक संग्रहालय बनेगा

देश भर से पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों की जानकारी एवं अध्ययन-शोध के लिए पचमढ़ी में Archaeological-Cultural Museum एक पुरातात्विक और सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित होगा। इसमें मप्र की विरासत को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। एसटीआर के मढ़ई में एक व्याख्यान केंद्र भी बनेगा।



इनका कहना है...

जिला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसके मढ़ई-चूरना और पचमढ़ी, एसटीआर सहित नर्मदा-तवा नदियां, सतपुड़ा की वादियां शामल हैं। इससे जुड़े क्षेत्रों में भी नए धार्मिक-एतिहासिक पर्यटन विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर नर्मदापुरम का एक विस्तृत प्लान तैयार कर शासन को भेजा है। इसमें 52 वीक की 52 गतिविधियों को शामिल किया है। कुछ गतिविधियां शुरू की गई है।

-नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर नर्मदापुरम।





