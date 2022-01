सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही, तीन अधिकारियों की रोकी वेतनवृद्धि

कमिश्नर ने जारी किए आदेश, तीन अधिकारियों पर कार्रवाई

होशंगाबाद। कमिश्नर नर्मदापुरम मालसिंह ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशानुसार नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार चिचोली जिला बैतूल नरेश सिंह राजपूत, तहसीलदार खिरकिया जिला हरदा रामस्वरूप जायसवाल एवं तहसीलदार रेहटगांव विवेक सोनकर को वरिष्ठ अधिकारी के आदेश उपरांत सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए यथासंभव प्रयास नहीं किए जाने पर तथा पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के समाधान कारक जवाब नहीं देने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिए गए हैं।

Negligence in redressal of complaints of CM Helpline, withheld increment of three officers